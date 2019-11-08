عيلة مسجلة خطر.. أمن الجيزة يضبط دولاب ماجدة للاتجار في المخدرات بالوراق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط ربة منزل في العقد الثالث من عمرها بتهمة الاتجار في المخدرات.



وردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، بقيام ربة منزل بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الوراق وعلى الفور وجه بسرعة ضبط المتهمة.



بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة.



وتبين أنها تدعى ماجدة ا ع 25 سنة ربة منزل، تتخذ من دائرة قسم الوراق مسرحا لمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذة من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامى.



وتبين من التحريات أن عائلة المذكورة والدها، ووالدتها، وأشقائها الثلاثة مقيدو الحرية على ذمة قضايا اتجار مخدرات.



وتم ضبطها وبحوزتها عدد 6 أكياس لجوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها 586 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 3475 جنيها.



بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.