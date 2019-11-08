AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عيلة مسجلة خطر.. أمن الجيزة يضبط دولاب ماجدة للاتجار في المخدرات بالوراق

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:48 م
المتهمة ماجدة
المتهمة ماجدة
Advertisements
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط ربة منزل في العقد الثالث من عمرها بتهمة الاتجار في المخدرات.

وردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، بقيام ربة منزل بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الوراق وعلى الفور وجه بسرعة ضبط المتهمة.

بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة.

وتبين أنها تدعى ماجدة ا ع 25 سنة ربة منزل، تتخذ من دائرة قسم الوراق مسرحا لمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذة من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامى.

وتبين من التحريات أن عائلة المذكورة والدها، ووالدتها، وأشقائها الثلاثة مقيدو الحرية على ذمة قضايا اتجار مخدرات.

وتم ضبطها وبحوزتها عدد 6 أكياس لجوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها 586 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 3475 جنيها.

بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.
عيلة مسجلة خطر.. أمن الجيزة يضبط دولاب ماجدة للاتجار في المخدرات بالوراق
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شاهد| خالد جلال أول حضور عزاء مدرب الاسود محمد الحلو

12 كلمة| آخر ما نطق به هيثم أحمد زكي قبل وفاته بـ دقائق

مفارقة مؤثرة.. عامل مشترك في وفاة هيثم أحمد زكي ووالدته هالة فؤاد

رمته امه بأرض مهجورة| كلاب ضالة تنهش جسد رضيع حتى الموت.. صور

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تبرز جمالها

اخ حنين .. زوج والدة هيثم أحمد زكي يكشف عن هدية الراحل لشقيقه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بوفيه الفرح.. انتقادات شديدة لعروسين على مواقع التواصل.. شاهد

حلاوة زمان عروسة وحصان .. مراحل تطور شكل هدية المولد النبوي

ثور يقتحم منزلًا ويتسبب في ذعر وفوضى | شاهد ماذا حدث