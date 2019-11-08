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أخبار العالم

استدعاء السفير الفرنسي في ساراييفو بسبب تصريحات لماكرون

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:07 م
ماكرون
ماكرون
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أ ش أ
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنباء استدعاء الرئاسة في البوسنة والهرسك للسفير الفرنسي في ساراييفو جوليان روسون، بعد يوم من نشر مقابلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع مجلة "ذا إيكونوميست" والتي شبه خلالها البوسنة بـ"القنبلة الموقوتة".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة آنييس فون دير مول - في بيان صحفي: "أؤكد استدعاء سفيرنا في ساراييفو اليوم إلى رئاسة البوسنة والهرسك"، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

وخلال المقابلة التي نشرتها "ذا إيكونوميست" البريطانية أمس الخميس، صرح ماكرون بأن البوسنة والهرسك التي تواجه عودة الجهاديين أصبحت كقنبلة موقوتة يسير عدادها، بجوار كرواتيا (الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي)، وذلك ردًا على سؤال يتعلق بعودة "الجهاديين" الأجانب من سوريا إلى بلادهم في أوروبا.
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