رجال طائرة الأهلي يفوز على طنطا بثلاثية نظيفة في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق طنطا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة في أول جولات المرحلة النهائية من بطولة الدوري.



أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقاد خلالها محمد مصيلحي المدير الفني اللاعبين عرضا قويا انتهى بفوز الفريق بثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.



وقدم الفريق أداء مميزا حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 25-18 والشوط الثاني بنتيجة 25-18 ، والشوط الثالث بنتيجة 25-14.



