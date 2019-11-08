أسرع من الـ فيراري 2020.. أقوى بيك أب جيب معدلة بـ محرك 1000 حصان.. شاهد

كشفت شركة "هينيسي" الأمريكية عن أقوي سيارة "بيك أب" معدلة، وذلك عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».



وأوضحت الشركة أن "الوحش الأمريكي الجديد" تمتلك قوة أعلى من أجدد السيارات الفيراري الإيطالية موديل 2020.



وتعد تلك السيارة، نسخة معدلة من سيارة جيب رانجلر، ولكنها مزودة بمحرك بنزين ذو 8 اسطوانات، يصل قوته إلى 1000 حصان، كما أن السيارة مزودة بـ "جير" اوتوماتيكي 8 سرعات.



ويضاف لـ حزمة التعديلات، عادم معدل، مصنوع من الإستانلس ستيل، فضلا عن إضافة إكصدامات حديدية جديدة وقوية.



ويصل معدل تسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية فقط.