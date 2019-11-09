حبس أكبر حرامي بطاريات في الزيتون

قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستقلال سيارة دون لوحات وسرقته بطاريات السيارات أثناء توقفها بدائرة القسم.



وكان قد تمكن ضباط بوحدة مباحث قسم الزيتون من ضبط سائق حال استقلاله سيارته "دون لوحات معدنية" وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر", وكذا عدد 2 مفتاح، مفك.



بمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها من داخل سيارة صاحب شركة برمجيات ومقيم دائرة قسم شرطة حدائق القبة بأسلوب "الضغط على الكبوت" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني تعرف على المضبوطات, واتهمه بالسرقة.



واعترف بارتكاب عدد 14 حادث سرقة بطاريات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدي عميله " سيء النية " عامل لحام بمحل كاوتش كائن بشارع ترعة الجبل دائرة قسم شرطة الزيتون، وتولت النيابة العامة التحقيق التى اصدرت قرارها السابق.

