الدوري الإنجليزي.. واتفورد يحقق أول انتصاراته على حساب نوريتش

حقق نادي واتفورد أول انتصارته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ، و بعد فوزه على حساب نظيره نوريتش سيتي بهدفين نظيفين ، وذلك في افتتاحية الجولة الثانية عشر.



افتتح الإسباني جيرارد ديلوفيو التسجيل لواتفورد في الدقيقة الثانية ، وعزز زميله أندي جراي النتيجة في الدقيقة 52 ، ليحققا لفريقهما أول انتصار في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



يذكر أن واتفورد أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بسبب طرد لاعبه كريستيان كاباسيلي، بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 65، لكنه لم يؤثر على نتيجة المباراة.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي واتفورد للنقطة 8 في المركز الثامن عشر ، بينما توقف رصيد نادي نوريتش عند 7 نقاط في المركز العشرين والأخير.

