AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هالة صدقى تكشف تفاصيل نجاتها من حادث على الطريق الدائري.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:10 ص
هالة صدقى
هالة صدقى
Advertisements
حمزة شعيب
روت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل نجاتها من من حادث السيارة التي تعرضت له اليوم، قائلة: "العربية كانت هتتقلب بينا على الطريق الدائري المؤدي للمعادي، لولا ستر ربنا الحمد لله إني ماشية ببطء، كانت العربية اتقلبت بيا أنا وأولادي، وكنا في طريقنا لخوض ولادي لبطولة سباحة".

وأضافت الفنانة هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC" : "فوجئت بحديد في الطريق محطوط بالأرض، يشبه الحفرة، ولم تتواجد أي علامات تحذيرية على الطريق بوجود هذا الحديد الذي قطع الكوتشات بشكل مفاجئ، وأصابنا بحالة رعب."

وإختتمت: "لسة راجعة من شرم الشيخ والطريق الجديد وهمي، لما مشيت عليه افتخرت إني مصرية".

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعرضها لحادث سير .. هالة صدقي: أنا بخير

ترشيحاتنا

ليلة مولد النبي ..علي جمعة: أمر يجعلك ترى رسول الله في المنام واليقظة

رسالة غامضة عبر فيسبوك تنقذ حياة مذيعة من مرض خطير.. شاهد

كندة علوش بعد موت هيثم أحمد زكي: من العبث أن نضيع عمرنا بالكره

60 مليون في خطر.. الوسادة الهوائية تطلق شظايا تهدد السائقين.. كيف تتأكد من سلامة سيارتك؟

بعد الفوز على مالي| نصيحة من نبيل الحلفاوي لـ نجم منتخب مصر

عصمت السادات يجتمع في واشنطن بمسئول أمريكي ينتقد مصر باستمرار .. وبهي الدين حسن يتباهى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسائل واتس اب تكشف لغز الجريمة.. زوجة تقتل زوجها الثري بمساعدة عشيقها

60 مليون في خطر.. الوسادة الهوائية تطلق شظايا تهدد السائقين.. كيف تتأكد من سلامة سيارتك؟

أثارت صدمة للعالم.. امرأة تخنق طفلتها بالجلوس والمشي فوق وجهها