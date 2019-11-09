هالة صدقى تكشف تفاصيل نجاتها من حادث على الطريق الدائري.. فيديو

روت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل نجاتها من من حادث السيارة التي تعرضت له اليوم، قائلة: "العربية كانت هتتقلب بينا على الطريق الدائري المؤدي للمعادي، لولا ستر ربنا الحمد لله إني ماشية ببطء، كانت العربية اتقلبت بيا أنا وأولادي، وكنا في طريقنا لخوض ولادي لبطولة سباحة".



وأضافت الفنانة هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC" : "فوجئت بحديد في الطريق محطوط بالأرض، يشبه الحفرة، ولم تتواجد أي علامات تحذيرية على الطريق بوجود هذا الحديد الذي قطع الكوتشات بشكل مفاجئ، وأصابنا بحالة رعب."



وإختتمت: "لسة راجعة من شرم الشيخ والطريق الجديد وهمي، لما مشيت عليه افتخرت إني مصرية".



