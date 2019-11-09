مصرع وإصابة 17 في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالإسكندرية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 15 آخرون، منذ قليل في حادث تصادم مروع بطريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي.





تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 68 بطريق الإسكندرية الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.





انتقل مأمور وضباط قسم شرطة ثان العامرية وقوات إدارة المرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل أمام قرية "أفريكانو بارك" بالطريق المشار إليه، اتجاه القاهرة.





أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، جرى نقلهم إلى مستشفيات العامرية العام وادي النطرون وغرب النوبارية.



