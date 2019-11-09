أثارت صدمة للعالم.. امرأة تخنق طفلتها بالجلوس والمشي فوق وجهها

يبدو أن تكرار حوادث تعذيب الأطفال التي نسمع عنها يوميًا ليس في بلادنا فقط بل أن هناك عديمي الرحمة في كل مكان، حيث أثار مقطع فيديو تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك غضب وصدمة المستخدمين، لظهور امرأة وهي تخنق طفلتها بالجلوس والوقوف فوق وجهها ثم عصرها.



وذلك بعدما أطلقت حفلة على الفيسبوك لتشارك الجميع ما تفعله بالطفلة على أنغام الموسيقى، أثار الفيديو صدمة شرطة كوربوس كريستي في ولاية تكساس، وشرعوا في التحري والبحث عن تلك المرأة التي ربما تكون مريضة وتعذب الطفلة أو تفعل هذا من أجل المال.



نشر الفيديو لأول مرة يوم الخميس الماضي وقد تم نشره وتداوله لأكثر من 2700 مائة مرة، لمساعدة الشرطة على إيجادها، وجمع أكثر من 140 ألف مشاهدة على فيسبوك بحسب صحيفة مترو، نشرت الشرطة الفيديو وطالبت كل من يتعرف على الفتاة إبلاغهم.



يتراوح عمر الفتاة من خلال اللقطات بين عامين أو ثلاثة، فبعد أن جلست فوقها المرأة المجهولة وضغط على وجهها بقدميها، كانت الفتاة تختنق وتسعل فأخذتها ووضعتها بين ساقيها وضغطت عليها حتى الاختناق، وكانت الفتاة تصرخ "ماما".