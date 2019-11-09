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منوعات

أنا أكرههم.. شخص يقذف جيرانه بالسهام الحادة لأنه لا يحبهم.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:50 ص
صدى البلد
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مريم صليب
هناك بعض الأشخاص الغير متزنة التي تشاركنا حياتنا اليومية، كذلك الرجل البرازيلي البالغ من العمر 45 عام الذي يقذف جيرانه بالسهام الحادة لأنهم يزعجوه.

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية ، مقطع فيديو قام أحد الجيران بتصويره لرجل غريب الأطوار يعيش بالقرب منهم يقذف المواطنين طوال الوقت بالسهام.

قد يبدو الأمر طفولي و مضحك وأن شخص مثله المفروض أنه وصل لدرجة كبيرة من العقلانية في الحياة فهو ليس طفل أو مراهق ، ب=يستخدم ذلك الشخص سهام مكونة من عصاة خشبية صغيرة ذات سن مدبب يقذف بها جيرانه.

عثرت الشرطة البريطانية على الأسهم التي يلقيها ذلك الشخص في أماكن متفرقة في الشارع ، و عندما واجهه رجال الشرطة كان رد فعله واضح " إني لا أحبهم".











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