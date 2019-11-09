أنا أكرههم.. شخص يقذف جيرانه بالسهام الحادة لأنه لا يحبهم.. فيديو

هناك بعض الأشخاص الغير متزنة التي تشاركنا حياتنا اليومية، كذلك الرجل البرازيلي البالغ من العمر 45 عام الذي يقذف جيرانه بالسهام الحادة لأنهم يزعجوه.



نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية ، مقطع فيديو قام أحد الجيران بتصويره لرجل غريب الأطوار يعيش بالقرب منهم يقذف المواطنين طوال الوقت بالسهام.



قد يبدو الأمر طفولي و مضحك وأن شخص مثله المفروض أنه وصل لدرجة كبيرة من العقلانية في الحياة فهو ليس طفل أو مراهق ، ب=يستخدم ذلك الشخص سهام مكونة من عصاة خشبية صغيرة ذات سن مدبب يقذف بها جيرانه.



عثرت الشرطة البريطانية على الأسهم التي يلقيها ذلك الشخص في أماكن متفرقة في الشارع ، و عندما واجهه رجال الشرطة كان رد فعله واضح " إني لا أحبهم".























