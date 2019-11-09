AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ساسولو يفوز على بولونيا بثلاثية في الكالتشيو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:38 ص
ساسولو يفوز على بولونيا
ساسولو يفوز على بولونيا
Advertisements
أ ش أ
حقق ساسولو فوزا سهلا على ضيفه بولونيا 3-1 في افتتاح الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الجمعة.

وسجل فرانشيسكو كابوتو الهدف الأول لساسولو (ق34)، ثم عزز جيريمي بوجا أفضلية أصحاب الأرض بهدف ثان (ق68).

وتمكن الضيوف من تقليص الفارق بهدف حمل توقيع ريكاردو أورسوليني (ق70)، إلا أن كابوتو أعاد توسيع الفارق بهدف ثالث لساسولو (ق75).

بهذه النتيجة حصل ساسولو على 3 نقاط رفع بها رصيده إلى 13 نقطة يتقدم بها للمركز الـ11 في جدول الكالتشيو.

بينما تجمد رصيد بولونيا عند 12 نقطة في المركز الـ14 مؤقتا لحين استكمال باقي مواجهات الجولة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حسام البدري: قفشة والشحات أفضل من عبدالله السعيد.. فيديو

سر حقنة المسكن والكالون الجديد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صغير النمر الأسود.. هيثم أحمد زكي كان يتدرب في منزله وصالة الجيم وعثر في البلكونة على كميات مكملات كبيرة

نجيب ساويرس لـ أحمد مراد: اعتذر للغاية لهجومي عليك

هالة صدقى تكشف تفاصيل نجاتها من حادث على الطريق الدائري.. فيديو

في موسمه.. أسهل طريقة لتفصيص الرمان وحفظه

محمد منير عن هيثم أحمد زكى: ابنى وحبيبى

AdvertisementS

شجار بالأيدي.. هاني حتحوت يكشف تفاصيل خناقة بين نجوم كبار بالزمالك.. فيديو

انتهاء أزمة عبد الرازق حمد الله ومغادرته مطار الرياض.. تفاصيل

حسام البدري: قفشة والشحات أفضل من عبدالله السعيد.. فيديو

تعرف على حجم إصابة صلاح محسن وموقفه من مباراة منتخب مصر الأوليمبي القادمة

إيفانز منساه رجل مباراة غانا والكاميرون

أخبار الرياضة .. حسام البدري ينهي شكوك لحاق محمد صلاح بالمنتخب .. جوزيه يكشف خطة الأهلي لفريق لشبونة

مانويل جوزيه يشرح خطته التى توج بها مع الأهلي بانجازاته لفريق لشبونة

حسام البدري ينهي شكوك لحاق محمد صلاح بمعسكر المنتخب استعدادا لكينيا.. فيديو

هاشتاج #كلنا_معاك_يابريو يدعم مهاجم الاتحاد السعودي عقب صافرات الاستهجان .. تفاصيل

أداء سيئ.. هاني حتحوت ينتقد لاعبي منتخب الأوليمبي ويشيد بالافتتاح.. فيديو

حسام البدري يكشف كواليس استعدادات مصر لمواجهة كينيا فى تصفيات إفريقيا.. فيديو

غانا تخطف تعادل من الكاميرون في الجولة الأولى من أمم إفريقيا 23 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مدينة تحت الأرض في أمريكا.. عمرها 10 آلاف عام

البتاعة اللي مالهاش اسم والملبن الكاوتش.. أنواع حلاوة المولد في عيون المصريين.. صور

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة