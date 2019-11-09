ساسولو يفوز على بولونيا بثلاثية في الكالتشيو

حقق ساسولو فوزا سهلا على ضيفه بولونيا 3-1 في افتتاح الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الجمعة.



وسجل فرانشيسكو كابوتو الهدف الأول لساسولو (ق34)، ثم عزز جيريمي بوجا أفضلية أصحاب الأرض بهدف ثان (ق68).



وتمكن الضيوف من تقليص الفارق بهدف حمل توقيع ريكاردو أورسوليني (ق70)، إلا أن كابوتو أعاد توسيع الفارق بهدف ثالث لساسولو (ق75).



بهذه النتيجة حصل ساسولو على 3 نقاط رفع بها رصيده إلى 13 نقطة يتقدم بها للمركز الـ11 في جدول الكالتشيو.



بينما تجمد رصيد بولونيا عند 12 نقطة في المركز الـ14 مؤقتا لحين استكمال باقي مواجهات الجولة.