حسام البدري يكشف كواليس استعدادات مصر لمواجهة كينيا فى تصفيات إفريقيا.. فيديو

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن آخر استعدادت مصر لمواجهة كينيا في أولى مباريات تصفيات كأس الأمم الافريقية 2021 بالكاميرون.



وقال البدري فى مداخلة هاتفية على إم بي سي مصر :"منتخب كينيا تطور كثيرا عن الماضي شاهدت العديد من المباريات الأخيرة لمنتخب كينيا والمستوى أصبح مختلفا بشدة عن الماضي ويمتلكون مجموعة مميزة من اللاعبين".



وأشار "أُحضر بشكل جيد للمباراة وكل تركيزي الآن على مرحلة لقاء كينيا وجزر القمر ، نحن نسير في مراحل مختلفة، والآن مرحلة كينيا وجزر القمر هي الأهم، وبها أيضا مرحلة إضافة عناصر جديدة للمنتخب إلى جانب تجهيز العناصر المستمرة بشكل دائم مع الفراعنة".



وأكمل حديثه قائلا "نفكر في أهدافنا الأساسية ونسعى لتحقيق بداية جيدة جدا في مشوار التصفيات. نسير بهدوء ومع مرور الوقت نُحقق ما نريد ، المتحمسون من الجماهير المصرية وأطلب منهم الدعم والوقوف مع المنتخب في تلك المرحلة".



واستكمل: "أتمنى حضور الجماهير بكثرة أمام كينيا. عدم التواجد الجماهيري يجعل المباريات بلا أي طعم ويؤثر على شكل اللقاء وعلى كل شيء".