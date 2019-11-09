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أخبار العالم

واشنطن تؤكد دعمها الكامل لأنشطة المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإيران

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:38 ص
مورجان أورتاجوس المتحدثة
مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية
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أ ش أ
أعلنت الولايات المتحدة دعمها الكامل لأنشطة المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

ونقلت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة عن مايكل بومبيو وزير الخارجية أن بلاده تشعر بالقلق إزاء عدم تعاون إيران بالقدر الكافي مع الوكالة الدولية ، مشددا على ضرورة السماح لمفتشي الوكالة بالقيام بعملهم الهام دون عوائق.

وأبدى بومبيو قلق بلاده كذلك وعلى نحو عميق بشأن ما أثارته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماع خاص لمجلس محافظيها ، حيث أعلنت أنها اكتشفت أدلة على وجود مواد نووية غير معلنة محتملة في إيران.

ونوه إلى أنه يجب عليها أن توضح من أين أتت هذه المواد النووية وأين هي الآن ، مضيفا أن بلاده علمت هذا الأسبوع بأن إيران احتجزت مفتشًا تابعًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية واصفا ذلك بأنه هذا عمل شائن من أعمال التخويف ولا مبرر له .

وقال " إننا ندعو إيران إلى حل تلك القضايا على الفور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنح مفتشي الوكالة المميزات والحصانات التي من حقهم التمتع بها.
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