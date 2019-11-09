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منوعات

اكتشاف مدينة تحت الأرض في أمريكا.. عمرها 10 آلاف عام

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:17 ص
اكتشاف مدينة بالصدفة
اكتشاف مدينة بالصدفة في أمريكا
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عزة عاطف
أثناء العمل على اكتشاف مساحة لطريق مروري جديد، فوجئ عمال البناء في بلدة نورثامبتون الصغيرة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية باكتشاف مفاجئ.

فبدلًا من الطين والصخور وجدوا رؤوسا حربية وأدوات حجرية يعود تاريخها إلى ما بين 8000 إلى 10000 عامًا، وهي فترة من تاريخ أمريكا الشمالية لا يعرف عنها إلا القليل نسبيًا.

بعد اكتشاف القطع الأثرية، استأجرت المدينة شركة تنقيب، هي شركة الخدمات الأثرية والتاريخية للقيام بحفر شامل في الموقع، خلال فترة الحفر التي استمرت عامين، حيث قام علماء الآثار بعدد من الاكتشافات الواعدة وفقًا للدايلي ميل.

بالإضافة إلى الأدوات الحجرية ورؤوس الحربة عثروا على سكاكين وحفر نار وتوت علّيق وبذور بلوط، تم الحفاظ عليها بواسطة طريق الفحم، بينما وجدوا تحف فنية من تلك الفترة الزمنية وصفت بأنها "نادرة للغاية".
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