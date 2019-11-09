العنف يعود إلى احتجاجات العراق.. وبوتين يدعو ترامب لزيارة موسكو.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

الحكومة المصرية تعرض الأسبوع المقبل تقريرها الرسمي حول حالة حقوق الإنسان

البنك الدولي يدعو إلى تشكيل حكومة في لبنان خلال أسبوع لتفادي مخاطر كبيرة

أردوغان يعلن ان القوات التركية لن تنسحب من سوريا إلا بعد خروج بقية الدول منها

وحدات من الشرطة البوليفية تتمرد ضد الرئيس إيفو موراليس



تابعت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم استمرار الاحتجاجات في العراق ولبنان، واهتمت بدعوة الرئيس الروسي نظيره الأمريكي لزيارة موسكو، كما أبرزت اندلاع حرائق ضخمة غير مسبوقة شرقي أستراليا.



ففي الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الحكومة المصرية تعرض الأسبوع المقبل تقريرها الرسمي حول حالة حقوق الإنسان في البلاد، خلال الاستعراض الدوري الشامل، بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.



وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحكومة سوف تعرض تقريرها إلى جانب تقرير آخر ملخص تقدمه المنظمات غير الحكومية، مشيرًا إلى أن ممثلين ل47 دولة أعضاء بالمجلس، سوف يقومون بمناقشة التقارير التي ستتقدم بها الدول الأعضاء بعد عرضها.



وقال أبوسعدة إن الوفد الرسمي سوف يعرض تقريره في نحو 15 دقيقة، فيما ستخصص 20 دقيقة للمناقشة.



وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن آلاف المتظاهرين احتشدوا في العراق أمس، ليوم الجمعة الثالث على التوالي من الحراك الاحتجاجي ضد الطبقة السياسية، مؤكدين ثباتهم في تحركهم.



وفيما أوقع الأمن العراقي إصابات بالمتظاهرين في بغداد والبصرة، وحث المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني قوات الأمن على عدم استخدام القوة المفرطة لقمع الاضطرابات المناهضة للحكومة والدائرة منذ أسابيع.



ونقلت صحيفة "البيان" عن البنك الدولي تحذيره من المخاطر التي تواجه لبنان، مطالبًا بتشكيل حكومة خلال أسبوع واحد فقط، تفاديًا لما أسماه بـ«مخاطر كبيرة» تحدق بالاستقرار في البلد الذي يشهد احتجاجات متواصلة منذ أسابيع.



وفيما لوحت المستشفيات بالتوقف عن استقبال الحالات المرضية نتيجة الصعوبات المالية التي تواجهها، استمر الإغلاق الكامل لجميع المدارس في مستوياتها كافة، فيما تظاهر آلاف التلاميذ والطلاب لليوم الثاني على التوالي في شوارع بيروت وعدد من مدن البلاد.



وأبرزت صحيفة "الوطن" تأكيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن، متمنيًا أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.



وبحسب موقع "24" الإخباري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تخرج من سوريا قبل انسحاب الدول الأخرى منها، مضيفًا أنها ستواصل هجومها عبر الحدود ضد المقاتلين الأكراد إلى أن يرحلوا جميعا من تلك المنطقة.



دوليًا، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه تلقى دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو.



وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين، إن الدعوة تأتي بمناسبة الاحتفالات السنوية التي تنظمها روسيا في ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية.



وقال ترامب «لقد تلقيت دعوة..وأنا أفكر في ذلك..إنه حدث مهم للغاية، الاحتفال بنهاية الحرب».



وقالت "البيان" إن نحو مائة حريق اندلع شرقي أستراليا وأقر الإطفائيون بأنهم واجهوا صعوبات في السيطرة على أخطر هذه الحرائق التي كانت هذه السنة شديدة الوطأة بشكل خاص. وقال شان فيتزيمونس مسؤول أجهزة مكافحة الحرائق في المنطقة الريفية من نيو ساوث ويلز لقناة ايه بي سي العامة «لم يسبق أن شهدنا كل هذا العدد من الحرائق في الوقت ذاته وعلى هذا المستوى من الخطورة».



وأفادت "الوطن" بأن السلطات التركية اعتقلت أمس رئيسة بلدية تنتمي إلى أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد بتهمة الانتماء “لمنظمة إرهابية”.



واعتقلت عظيمة يجان رئيسة بلدية إيبيكيولو بمحافظة فان جنوب شرق تركيا، مع نائبها شهزاده كورت ووجهت لهما تهمة “الدعاية الإرهابية” والانتماء لحزب العمال الكردستاني المحظور.



وبحسب موقع "24"، تمردت وحدات من الشرطة البوليفية أمس الجمعة، في مدن سوكري، جنوب شرق البلاد، وسانتا كروز في الشرق وكوتشابامبا في الوسط، وامتنعت عن الامتثال لأوامر قيادتها التي تطلب قمع تظاهرات تُعارض إعادة انتخاب الرئيس إيفو موراليس.



وتمردت وحدة العمليات التكتيكية في كوتشابامبا، تلتها قوات الكوماندوز في سوكري وسانتا كروز، وقال شرطي يخفي وجهه ويقف أمام مركز وحدة العمليات التكيتيكية في كوتشابامبا، لصحافيين: "تمردنا جميعًا"، وقال أحد زملائه: "سنكون مع الشعب، لا مع الجنرالات".