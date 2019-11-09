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اقتصاد

الإسكان: تنفيذ 36 قرار غلق وتشميع وإزالة للمخالفات بمدينتي بدر والعبور

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:04 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة لتنفيذ عدد 16 قرار غلق وتشميع وإزالة للمخالفات بالمدينة.

وتابع : كما تم تحرير ١٠ محاضر للمخالفين بمنطقة الحي الأول بالمجاورات الثانية والخامسة، وذلك بالتنسيق بين شرطة التعمير وإدارة الأمن، والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

من جانبه قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تنفيذ عدد (20) قرار غلق وتشميع للبدرومات والمحال المخالفة بقطع أراض سكنية وعددِ من المولات بالحي الثاني بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المخالفات وأمن جهاز المدينة وشرطة التعمير، كما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين.
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