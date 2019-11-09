انطلاق انتخابات الإعادة بين الطلاب الاثنين المقبل.. القاهرة تجريها في 12 كلية.. وعين شمس تعلن اكتمال النصاب في معظم كلياتها

رئيس جامعة القاهرة: وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب

جامعة عين شمس: الإعادة في كلية البنات فقط

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن عملية التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، شهدت إقبالًا متوسطًا من الطلاب في 12 كلية، حيث تم اكتمال النصاب المحدد في كلية الطب البيطري، وتجرى جولة الإعادة في 11 كلية وهم كليات دار العلوم، والتخطيط العمراني، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والآداب، والحقوق، والهندسة، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي.وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت أن الجامعة وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية مع وضع صناديق محددة لطلبة انتساب وأخرى لطلبة انتظام، لافتًا إلى أن عملية التصويت تمت فى إطار من الشفافية والنزاهة.وأضاف رئيس الجامعة أن اللائحة تنص على ضرورة مشاركة 50% من الطلبة فى العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20% +1 من عدد الطلبة، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقرري اللجان.ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يوم الاثنين 11 نوفمبر في الكليات التي لم يكتمل فيها النصاب، وتجرى بعدها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالي تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.وفي جامعة عين شمس، أسفرت الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٠: ٢٠١٩ التي أجريت عن الإعادة فى جميع فرق كلية البنات.كما أسفرت عن إعلان أعضاء مجالس الاتحاد بجميع فرق كلية التربية وجميع فرق كلية الألسن وكلية الآداب والتربية النوعية والزراعة والتجارة والحقوق والحاسبات والمعلومات والتمريض وطب الأسنان والعلوم والصيدلة والهندسة.أما عن أعضاء لجان مجلس اتحاد كلية الطب إنه سيتم التعيين ببعض اللجان التي لم يتقدم أحد للترشح بها.وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات؛ نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.وكان الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أنه من حق أي طالب الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية، فالمهم هو أن يحظى هذا الطالب بثقة زملائه بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعات في الوقت الحالي تعمل في القضايا الوطنية بعيدا عن السياسة، فيما عدا ذلك من المهم أن يقنع الطالب زملاءه بانتخابه.وقال الدكتور عادل عبد الغفار، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الطالب إذا حصل على استحقاق بالتواجد، لم يكن هناك ما يمنعه من القيام بالأنشطة على الإطلاق، ما سيكون له دور هام في النشاط داخل كليته أي كان هذا النشاط، موضحًا أن الوزارة على مدار العامين الماضيين اهتمت بالنشاط بشكل غير عادي سواء في النشاط الفني أو الثقافي أو الرياضي.وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على تخرج الطالب كخريج متوازن، لكي تثبت بذلك أن الجامعة ليس فقط دورها علميا إنما لها الدور في بناء الشخصية، ففي حالة رغبة الطالب في تنمية مواهبه الفنية سواء في الغناء أو التمثيل أو موهبته الرياضية، يكون دور الجامعة هو تفريغ كل ذلك للمجتمع، فعلى مر الفترات السابقة كانت الجامعة هي المصدر الذي يفرغ للمجتمع كل المواهب، موضحًا أن الهدف الرئيسي خلق شخصية متوازنة تقدر قيمة الفن والموهبة بنفس مقدار العلم.وقال إن الوزارة على مدار العامين الماضيين اهتمت بشكل غير عادي بالنشاط الفني أو الثقافي أو الرياضي.