بيراميدز يصفع الزمالك ويرفض رحيل نجمه لـ القلعة البيضاء

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز حقيقة انتقال نجم الفريق نبيل دونجا الي نادي الزمالك فى الميركاتو الشتوي .





وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، علي ان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز رفض رحيل نبيل دونجا الي نادي الزمالك لأنه يعد من أهم اللاعبين داخل الفريق .





وتابع أن الفرنسي ديسابر متمسك بـ دونجا ورفض التفريط في اللاعب لحاجة الفريق إلى خدمات اللاعبين، خاصة أن الفريق سينافس علي جميع البطولات هذا الموسم .



