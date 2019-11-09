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رياضة

بيراميدز يصفع الزمالك ويرفض رحيل نجمه لـ القلعة البيضاء

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:23 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز حقيقة انتقال نجم الفريق نبيل دونجا الي نادي الزمالك فى الميركاتو الشتوي .

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، علي ان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز رفض رحيل نبيل دونجا الي نادي الزمالك لأنه يعد من أهم اللاعبين داخل الفريق .

وتابع أن الفرنسي ديسابر متمسك بـ دونجا ورفض التفريط في اللاعب لحاجة الفريق إلى خدمات اللاعبين، خاصة أن الفريق سينافس علي جميع البطولات هذا الموسم .

يذكر ان الزمالك يسعي لضم دونجا فى الانتقالات الشتوية بعد إصابة محمود عبدالعزيز برباط صليبي ، ولا يوجد سوي فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد حسن .
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