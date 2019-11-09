نهائي دوري أبطال آسيا..الهلال يتقدم بهدف بعد خطأ فادح من حارس أوراوا..فيديو

تقدم الهلال السعودي على ضيفه نادي أوراوا الياباني ، بهدف نظيف ، وذلك في المباراة التي تجمعهما في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.



سجل هدف الهلال السعودى اللاعب البيروفي أندريه كاريلو في الدقيقة 60 ، بعد عرضية رائعة من البريك ، خرج فيها حارس أوراوا بشكل خاطئ ، ليستغل كاريلو غفلة مدافعي نادي أوراوا ، ويخطف الكرة برأسه ، معلنًا عن هدف التقدم للهلال.



وتقام المباراة حاليا على ملعب جامعة الملك سعود ، وسط حضور جماهيري كبير من مساندي الهلال.