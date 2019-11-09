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رياضة

نهائي دوري أبطال آسيا..الهلال يتقدم بهدف بعد خطأ فادح من حارس أوراوا..فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم الهلال السعودي على ضيفه نادي أوراوا الياباني ، بهدف نظيف ، وذلك في المباراة التي تجمعهما في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

سجل هدف الهلال السعودى اللاعب البيروفي أندريه كاريلو في الدقيقة 60 ، بعد عرضية رائعة من البريك ، خرج فيها حارس أوراوا بشكل خاطئ ، ليستغل كاريلو غفلة مدافعي نادي أوراوا ، ويخطف الكرة برأسه ، معلنًا عن هدف التقدم للهلال.

وتقام المباراة حاليا على ملعب جامعة الملك سعود ، وسط حضور جماهيري كبير من مساندي الهلال.
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