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رياضة

محمد عبد السميع يعلن قائمة بترول أسيوط لمواجهة المنيا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:11 م
قائمة بترول أسيوط
قائمة بترول أسيوط
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رباب الهوارى
أعلن محمد عبدالسميع المدير الفنى لفريق بترول أسيوط، عن ضم 20 لاعبا بقائمة الفريق استعدادا لمواجهة المنيا غدا في رابع جولات الفريق في الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

وجاءت القائمة كالتالى : 
محمود ماهر - محمد رمضان - محمد السيد زيكا - محمد محمود عفروتو - إيهاب فؤاد - نبيل ناصر - احمد سيد دحروج - محمد دياب - إسلام حمدى - احمد بيبو - مؤمن راضى - محمد خلف - على الفرارجى - محمود كمال - مصطفى شلبى - محمد عبدالفتاح العندليب - محمد فرحات كاستلو - طاهر محمد - احمد تركى - محمد كارم .

يدخل بترول أسيوط اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 6 نقاط ، بينما المنيا يحتل المركز الأخير بنقطة وحيدة.
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