محمد عبد السميع يعلن قائمة بترول أسيوط لمواجهة المنيا

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يدخل بترول أسيوط اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 6 نقاط ، بينما المنيا يحتل المركز الأخير بنقطة وحيدة.



أعلن محمد عبدالسميع المدير الفنى لفريق بترول أسيوط، عن ضم 20 لاعبا بقائمة الفريق استعدادا لمواجهة المنيا غدا في رابع جولات الفريق في الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.وجاءت القائمة كالتالى :