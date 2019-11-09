وحشتوني جدا.. أول تعليق من أحمد موسى بعد تعافيه من المرض وعودته إلى الشاشة.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على فترة غيابه بسبب مرضه، قائلا:" وحشتوني جدا وحملتوني مسؤولية أكبر من التي كنت اتحملها ".



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مكنتش متخيل إن لما الواحد يغيب لمدة يوم او اتنين لظرف طاريء إنه هيلاقي الناس تسأل عليه ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الواحد بيزرع وبيلاقي النتيجة، ولازم أحيي جمهور برنامج على مسئوليتي وأشكر كل الناس داخل وخارج مصر في كل مكان بالسؤال عني في فترة غيابي ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" حسيت قد إيه إننا واصلين للناس، وأشكر عددا كبيرا من الإعلاميين ورؤساء التحرير والمسؤولين الذين سألوا عني، وأشكر مستشفى الصفا على الاهتمام".

