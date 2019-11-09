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توك شو

وحشتوني جدا.. أول تعليق من أحمد موسى بعد تعافيه من المرض وعودته إلى الشاشة.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:21 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على فترة غيابه بسبب مرضه، قائلا:" وحشتوني جدا وحملتوني مسؤولية أكبر من التي كنت اتحملها ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مكنتش متخيل إن لما الواحد يغيب لمدة يوم او اتنين لظرف طاريء إنه هيلاقي الناس تسأل عليه ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الواحد بيزرع وبيلاقي النتيجة، ولازم أحيي جمهور برنامج على مسئوليتي وأشكر كل الناس داخل وخارج مصر في كل مكان بالسؤال عني في فترة غيابي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" حسيت قد إيه إننا واصلين للناس، وأشكر عددا كبيرا من الإعلاميين ورؤساء التحرير والمسؤولين الذين سألوا عني، وأشكر مستشفى الصفا على الاهتمام".
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