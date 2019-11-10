قبل انتخابات التجديد الكلى.. نادى القضاة: نتعاون للوصول لهدف أسمى وهو السعى الحثيث لرفعة القضاء وشموخه.. وعاهدنا الله أن نتحمّل المسئولية بأمانة بعيدا عن أي اعتبارات

أول بيان من قائمة المستشار محمد عبد المحسن المرشح لرئاسة لنادى القضاة

-لم نتجمل ببطولات وخطب عنترية

أصدرت قائمة المستشار محمد عبد المحسن أول بيان لها قبل انتخابات التجديد الكلى لاختيار مجلس إدارة جديد لنادى قضاة مصر أكدت فيه أن النادى حصن القضاة وملاذهم وموحد كلمتهم والقائم على شئونهم ومجلس إدارته المنتخب هو الممثل الشرعي لهم ، المعبر عن إرادتهم ، الناطق بلسانهم ، قوي بقوتهم ، شامخ بشموخهم .وأضاف بيان القائمة التى أطلقت على نفسها قائمة "تكامل القدرات" وتضافر الجهود واستثمار الخبرات: أفرزت تجربة الانتخابات السابقة عن تشكيل مجلس إدارة النادى من ثلاثة قوائم مختلفة وزميل مستقل ، ورغم ذلك التباين إلا إننا تعاونا فيما بيننا للوصول لهدف أسمى وهو السعى الحثيث لرفعة القضاء وشموخه وما يحفظ للسادة القضاة حقوقهم وكرامتهم وبذلنا كل الجهد المخلص والطاقة للوصول لهذا الهدف السامي ، ويشهد الله أننا ومنذ أن تحملنا شرف المسئولية لم نفرط فيها يوما ولم ولن نتنصل منها ، كما أننا ورغم الأحداث الجسام التي مر القضاء بها في الفترة الأخيرة وفي ظروف يعي كل ذى فطنة أنها مختلفة ماقصرنا فى الزود عن استقلال القضاء ومصالح القضاة ، تعاملنا فيها بحكمة يقدرها كل قوي ، وبقوة يقدرها كل حكيم ، وإن عاندتنا الظروف غير المسبوقة في بعض الأحيان إلا إننا والحمد لله كنا على قدر المسئولية ، وتصرفنا وفقا لما تقتضيه ظروف الحال دون انبطاح لسنا أهله وبعيدا عن الصدام الذى لم يكن يحقق أي نتائج إيجابية .وتابع البيان : لو عاد بنا الزمان ماسلكنا فى التعامل معها غير ماسلكناه طريقا ، فلقد عاهدنا الله أن نتحمّل المسئولية بأمانة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى ، وفى خلال تلك الأزمات تمسكنا فى تعاملاتنا بقيم وتقاليد القضاء لم ولن نحيد عنها مابقينا فالحفاظ على تلك القيم والتقاليد هو الضمانة الأساسية والحقيقية لهيبة القضاء ، وكنا صادقين أمناء مع حضراتكم فى عرض المشاكل وماقام به مجلس إدارة النادى فى مواجهتها لم نتجمل أمام حضراتكم ببطولات وهمية وبخطب عنترية ، ولكن عشنا الواقع كما عاهدناكم منذ انتخابنا وتحدثنا إليكم بأمانة المسئولية وبكل الصدق ، وتصرفنا وفقا لما تمليه علينا ضمائرنا وبما يحقق الصالح العام للقضاء .ولما كان رفعة القضاء هى مبتغانا والحرص على مصالحكم هي غايتنا وحتى يظل نادى القضاة منارة للحقوق والحريات ، وداعما لرفعة الوطن وتقدمه وإزدهاره كان لزاما علينا استثمار تلك الطاقات والعمل على تضافر تلك الجهود والخبرات المتراكمة في العديد من الملفات فتلاقت الإرادات القوية واجتمعت النوايا الطيبة على إعلاء المصلحة العليا لاستكمال ما بدأه مجلس الإدارة خلال الدورة السابقة للوصول إلى تحقيق كل ما يصبو إليه السادة قضاة مصر الأجلاء ، وبعد اعتذار زملاء أفاضل بمجلس الإدارة عن استكمال مسيره العطاء - والذين نتوجه للزملاء بأسمى أيات الشكر والتقدير والاحترام على مابذلوه من جهد مخلص بكل تجرد خلال فترة عضويتهم بالمجلس - تم تدعيم المجلس بدماء جديدة قادرة على العطاء والبذل ولديها مقومات الاندماج مع أعضاء المجلس السابق للوقوف صفا واحدا كالبنيان المرصوص معاهدين الله والزملاء على بذل الجهد المخلص بقوة وتجرد فى سبيل رفعة القضاء وشموخه ، وتوفير سبل الراحة الكاملة والحياة الكريمة للسادة القضاة معيشيا ووظيفيا .واثقون أنه إذا كانت المساواة بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية أمر نص عليه الدستور فإن المساواة الايجابيه داخل السلطة القضائية بين جميع أعضائها أصبح أمرا حتميا أولى بالرعاية والتنفيذ وفقا لآليات موضوعية طرحناها تتحقق بها العدالة الناجزة المبتغاة والمساواة الإيجابية المنشودة نأمل ان تكلل جهود من سيتولى الامر بحسن نيه وتدبير فى الفترة القادمة بالنجاح بما يعود بالفائدة على الجميع ان شاء الله .عاقدون العزم على العمل لتطوير القضاء ومواجهة المشاكل والعقبات بأليات جديدة وأفكار متطورة ، وعلى تعزيز ثقة الشعب المصرى الأصيل فى القضاء وحريصون كل الحرص على مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع السادة الزملاء .وقال المستشار محمد عبد المحسن: يسعدني إن أطرح تشكيل القائمة التي اشرف بأن اكون احد أعضائها والتى تتكون من مقعد المتقاعدين القاضى الدكتور أبوالمجد عيسى رئيس محكمة الإستئناف الأسبق وعن مقاعد المستشارين القاضى أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض والقاضى محمد صبحى خليفة رئيس محكمة الإستئناف و القاضى طارق أبوزيد رئيس محكمة الإستئناف و القاضى رضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض والقاضى حازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف وعن مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة القاضى حمدى عبدالتواب رئيس المحكمة والقاضى شادى خليفة رئيس المحكمة والقاضى أحمد سمير الجمال رئيس المحكمة والقاضى كريم الزقرد رئيس المحكمة والقاضى محمد بهاء جمال الدين قاضى.وعن مقاعد النيابة العامة القاضى أسامة الصيرفى المحامي العام والقاضى محمود الميرغنى المحامي العام والقاضى حازم أبوسديرة المحامي العام والقاضى محمد هانى عبدالجابر رئيس النيابة والقاضى محمد فاروق وكيل النائب العام.وتابع البيان: قضاة مصر الأجلاء اجتمعنا على شرف تمثيلكم والتكليف بخدمتكم واحترام رغباتكم وطلباتكم ، فإن آنَسْتُم منا خيرا وصدقا ورأيتم أننا أهلا لحمل تلك الأمانة فيشرفنا أن ننال ثقتكم الغالية .. وإنا لها لحافظون .. وإن حملتموها لإخوة غيرنا فإنا لحكمكم راضون ولمن انتخبتموهم داعمون وكما هو عهدنا ستكون منافستنا شريفة تليق بمقامكم الرفيع ، ونتمنى من الله أن يؤلف بيننا جميعا وأن يسود الود واﻻحترام بيننا ، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير لوطننا والصالح لقضائنا ، مع خالص تقديرنا واحترامنا لكل المرشحين على كافة المقاعد وسنطرح في البيان القادم برنامجنا للدورة القادمة من خلال عرض ما تم انجازه في فترة ولاية المجلس المنتهية ، والأهداف المستقبلية والجهود الرامية إلى تحقيقها في كل محور من المحاور التي يقوم عليها البرنامج.