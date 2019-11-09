أحمد موسى: الإرهابي زوبع يدافع عن الإرهابيين ويصف مواجهتهم بالحرب على الإسلام

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي حمزة زوبع ربط مواجهة الإرهاب بالدين ويدافع عن التنظيمات الإرهابية والإخوان وتنظيم القاعدة.



وأكد موسى أن رؤية زوبع لعناصر جماعة الإخوان والجماعات المتأسلمة انهم الدين الإسلامي ومواجهتهم هي حرب على الإسلام.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يحرضون على القتل و يشوهون الدين الإسلامي.



وتابع :" الإرهابي حمزة زوبع يدعم التنظيمات الإرهابية وتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان ويؤكدون أن مكافحة الإرهاب حرب على الدين الإسلامي".

