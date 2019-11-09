استشاري تغذية علاجية يحذر من تناول المكملات الغذائية.. اعرف المخاطر

أكدت الدكتور نبال عبد الرحمن، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أن المكملات الغذائية قد تكون صحية لتعويض نقص معين مثل نقص الحديد أو الكالسيوم، لكن المشكلة في تعاطي شخص سليم ويمارس الرياضة للمكملات الغذائية.





وأضافت خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي نشأت الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم" والمذاع عبر فضائية "ten"، أن المنشطات لا يصح لأي شخص تناولها، فهي عبارة عن 3 أنواع، مشددة على أن حجم وتقوية العضلات يزداد بتناول الأطعمة والتغذية السليمة مع ممارسة ألعاب القوى السليمة تحت إشراف مدرب، مؤكدة أنه لا أحد يعلم مكونات هذه المنشطات، وهناك منشطات تؤثر على الكبد والكلى وقد تصيب الإنسان بالضغط والسكر وغيره.





وأشارت إلى أن هناك منشطات محظورة تمامًا وتؤدي للوفاة، وهي أي شيء فيها حقن، ويكون جميعها مهرب، موضحة أن هناك لجنة للمنشطات



