هاتريك ميسي يقود برشلونة لاستعادة صدارة الدوري الإسباني .. فيديو

حقق فريق برشلونة فوزًا على ضيفه سلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".



جاء الهدف بعد 23 دقيقة من عمر المباراة عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد مدافع الضيوف.



وجاء هدف التعادل فى الدقيقة 42 عبر لوكاس أولازا من خلال تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة، ثم سجل ميسي الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة في الدقيقة 46 .



جاء الهدف الرابع في الدقيقة 84 من تسديدة قوية للاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس.



الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد الوصيف.

