بإطلالات مختلفة.. إنجى المقدم تتألق بصحبة إياد نصار

شاركت الفنانة إنجي المقدم، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بصور لها بصحبة الفنان إياد نصار.



وظهرت إنجي المقدم في الصورة، بإطلالات مختلفة أبرزها الذهبي اللامع مكشوف الأكتاف، وهى إطلالة أنيقة وجريئة.



وأكملت إنجي المقدم إطلالتها،بترك شعرها خصلات مموجة.



ولم تتكلف إنجي المقدم فى استخدام مستحضرات التجميل، واكتفت ببعض اللمسات البسيطة.



يذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ومى عمر ومحمد ممدوح وهادى الجيار وكريم عفيفى وسلوى عثمان، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.

