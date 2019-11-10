AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعلان جديد من إخوان تونس وزعيمهم الغنوشي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:43 ص
الغنوشي
الغنوشي
Advertisements
محمد علي
أعلنت حركة النهضة التونسية الموالية للإخوان، عن ترشيحها لزعيمها راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، والتمسك بتعيين رئيس الحكومة من داخلها، في مساعي جديدة للإمساك بتفاصيل المشهد السياسي في تونس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تونسية.

وقال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني: "تمسك النهضة بحقها في ترشيح رئيس الحكومة الجديدة من داخلها، إلى جانب ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان"، وفق ما نقل موقع "موزاييك إف إم".

وأكدت مواقع محلية أن هذا القرار اتخذ دون أن يتم الكشف عن اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات مع الأحزاب.

وبعد تصدرها نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، أصبحت "حركة النهضة" صاحبة أكبر كتلة بالبرلمان الجديد لكنها تحظى بـ52 مقعدا فقط من أصل 217 مما يضطرها لخيار تكوين حكومة ائتلافية.

وفي حال فشل النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يكلف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضا، وفي حال فشله في الحصول على أغلبية سيدعو إلى انتخابات جديدة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير

أمر ملكي من العاهل المغربي بمناسبة المولد النبوي

أحمد شوبير يوجه رسالة خاصة للجماهير المصرية.. تعرف عليها

اليوم.. الأهلي يصطدم بـ الإسماعيلي في دوري الجمهورية

عاصي الحلاني يكشف لـ صدى البلد حقيقة مشاركته في فيلم سينمائي

لأول مرة.. عماد السيد يكشف سبب رحيله عن الزمالك والمفاجأة جنش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل

قرحة في المعدة وعسر هضم.. أضرار تناول القهوة على الريق

بإطلالات مختلفة.. إنجى المقدم تتألق بصحبة إياد نصار