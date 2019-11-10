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حوادث

أنقذته سيارة.. شاب يحاول الانتحار من أعلى خران بـ الإسماعيلية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:54 م
شاب يحاول الانتحار
شاب يحاول الانتحار
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انجي هيبة
تمكن أهالي مدينة القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية، اليوم الأحد، من إنقاذ شاب بعد محاولة انتحاره بإلقاء نفسه من أعلى خزان مياه عمومي وسقوطه على احدى السيارة التي كانت تقف اسفل ذلك الخزان.

كان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول شاب مصابا الي مستشفى ابو خليفة للطواريء نتيجة سقوطه من مرتفع بدائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور توجهت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القنطرة غرب الي مستشفى ابوخليفة وبسؤال المصاب تبين انه تم نقله إلي المستشفى بواسطة الأهالي بعد سقوطه من أعلى خزان مياه عمومي بوسط مدينة القنطرة غرب ولكنه سقط على سيارة كانت تقف أسفل الخزان.

وأكدت التحريات ان المصاب يدعى س . ح . ا 27 عاما، كان يعاني من حالة اكتئاب تسببت في محاولة انتحاره بالقاء نفسه من أعلى الخزان ولكنه سقط حيا وتم إنقاذه ونقله إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ مصابا في الأرجل والذراعين وحالته العامة مستقرة.
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