مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري عطاء يوافق على زيادة رأسمال شركة الصندوق



وأعلنت وزارة الأوقاف عن دعمها للصندوق بمبلغ 20مليون جنيه وبنك قناة السويس 5ملايين جنيه وبنك ناصر الاجتماعي 20 مليونا.



عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء برئاسة المحاسب عماد راغب وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية ووكالة استديو للدعاية والإعلان وذلك بالمقر الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي.وخلال الاجتماع تم الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر لشركة صندوق عطا لـ ٢٠ مليون جنيه بدلا من ٥ ملايين جنيه وذلك لتوقع لوصول الأموال التي سيتم الاكتتاب بها مبلغ 250 مليون جنيه , وهو الحد الأقصى المسموح الاكتتاب به وفقا لقانون سوق المال , والذي يمثل خمسين ضعف رأس المال المصدر للشركة والذي يبلغ ٥ ملايين جنيه , وحال الوصول إلى الحد الاقصى سيؤدي إلي الاكتفاء بالمبلغ 250 مليون وغلق باب الاكتتاب , لذا تم بحث أمر الزيادة والتوجه نحو زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع إلي 20 مليون جنيه , حتى يصبح الحد الأقصي المسموح الاكتتاب به وجملة الأموال المستثمرة مبلغ 1 مليار جنيه وذلك في إطار دعم ذوي الإعاقة وتعظيم رأس المال حتي يدر عائد أكبر يتم إنفاقه علي المجالات الخيرية لدعم ذوي الإعاقة.وكان الأسبوع الماضي قد شهد إطلاق الصندوق والبدء في الاكتتاب في وثائقه بقيمة مستهدفة تصل لـ ٢٥٠ مليون جنيه في المرحلة الأولى على أن يتم زيادة رأسماله لمليار جنيه لاحقا ويقوم بنك ناصر والبنك الأهلي المصري ومصر و قناة السويس بتلقى طلبات الكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق حيث أن القيمة الاسمية لوثيقة الصندوق ١٠ جنيها وتوجه عوائد الوثائق لتمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة سواء صحية أو اجتماعية أو تعليمية.وقد بدأ انطلاق الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوي الإعاقة.