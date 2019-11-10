نادي الزمالك يتسبب في إلغاء المباراة الودية بين طنطا ووادى دجلة

اعتذر مسئولو فريق وادى دجلة، لنادي طنطا بسبب عدم خوض المباراة الودية بين الفريقين، والتي كان مقرر لها غدًا الاثنين، بسبب خوض الفريق الدجلاوى مباراة ودية أمام الزمالك في نفس التوقيت.



ويبحث فريق طنطا، عن منافس بديل في ودية الاثنين سواء من الدرجة الأولى أو الممتاز ب، في ظل صعوبة خوض مباراة مع فريق بالدرجة الثانية، بسبب لعبهم مباريات رسمية.



وخاض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين تدريبات بدنية قوية على ملعب الفريق عقب الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة بعد مباراة حرس الحدود الودية التي أقيمت الأربعاء الماضي وانتهت بالتعادل السلبى.



وشهدت التدريبات تواجد محمد العشري ومشاركته منذ البداية ، وظهوره رغم إصابته في مباراة حرس الحدود في الرأس.



يذكر أن نادي طنطا يخوض تدريباته اليوم إستعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش عقب استئناف الدوري المصري الممتاز ، وذلك يوم 23 من الشهر الجاري، في مباراة ستقام على ملعب طنطا.