لو هتركب أتوبيس كهربائى.. تعرف على مميزاته.. فيديو

قالت الشيماء محمد، مساعد رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، إن وزارة الإنتاج الحربى أقامت احتفالية في أكتوبر الماضى لتدشين أول أتوبيس كهربائي خلال الفترة القادمة.



وكشفت الشيماء محمد، خلال استضافتها ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر، مميزات الأتوبيسات الكهربائية وتتضمن؛ تجنب استنشاق العوادم الضارة، لافتة إلى أن هذه الأتوبيسات الكهربائية ستجنب السائق الصيانة المتكررة، خاصة أنها تعمل بالكهرباء.



وأوضحت الشيماء محمد، أن مصر استوردت 50 أتوبيسا يعمل بالكهرباء من الصين، لافتة إلى أنه بعد استيرادها ستتم خطوة تصنيعها محليا.



وحول سرعة هذه الأتوبيسات الكهربائية، تشير الشيماء محمد إلى أن الشحنة الواحدة لهذه الأتوبيسات تبلغ سرعتها 200 كم عن طريق الشحن السريع خلال 20 دقيقة تستطيع من خلالها أن تقضى مسافة ذهاب وإياب للركاب ومن ثم تعود لتشحن البطارية مجددا.