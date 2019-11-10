AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لو هتركب أتوبيس كهربائى.. تعرف على مميزاته.. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:33 م
حافلة - أرشيفية
حافلة - أرشيفية
Advertisements
شيرين عادل
قالت الشيماء محمد، مساعد رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، إن وزارة الإنتاج الحربى أقامت احتفالية في أكتوبر الماضى لتدشين أول أتوبيس كهربائي خلال الفترة القادمة.

وكشفت الشيماء محمد، خلال استضافتها ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر، مميزات الأتوبيسات الكهربائية وتتضمن؛ تجنب استنشاق العوادم الضارة، لافتة إلى أن هذه الأتوبيسات الكهربائية ستجنب السائق الصيانة المتكررة، خاصة أنها تعمل بالكهرباء.

وأوضحت الشيماء محمد، أن مصر استوردت 50 أتوبيسا يعمل بالكهرباء من الصين، لافتة إلى أنه بعد استيرادها ستتم خطوة تصنيعها محليا.

وحول سرعة هذه الأتوبيسات الكهربائية، تشير الشيماء محمد إلى أن الشحنة الواحدة لهذه الأتوبيسات تبلغ سرعتها 200 كم عن طريق الشحن السريع خلال 20 دقيقة تستطيع من خلالها أن تقضى مسافة ذهاب وإياب للركاب ومن ثم تعود لتشحن البطارية مجددا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هيبقى نصيبى حلالى ومقدرش أعيش من غيره.. آخر كلمات عروس قرية شرنقاش بـ الدقهلية قبل وفاتها

الأعلى للإعلام يرد على مطالبة الفنانين بعدم تواجد المصورين بـ الجنائز

حافظوا عليه.. فاروق جعفر يوجه نصيحة لـ الزمالك بشأن لاعب المنتخب الأولمبي

مدرب غانا لـ «صدى البلد»: رمضان صبحى من أخطر اللاعبين فى أفريقيا..والجزائر فازت ببطولة الكبار و لم تصعد للصغار.. وتنظيم مصر مبهر

مدرب الأهلي السابق في ورطة بـ المغرب.. تفاصيل

غدا.. بدء سداد المقدمات لحجز شقق الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة لـ أنغام فى آخر ظهور لها

قائمة بجميع السيارات الزيرو في مصر موديل 2020 أقل من 200 ألف جنيه.. شاهد

بسبب صورة.. حقيقة خضوع الأميرة كيت ميدلتون لعملية تجميل