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حوادث

السيطرة على حريق هائل بموقع تدوير قش الأرز بإحدى قرى الدقهلية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:22 م
حريق
حريق
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همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة عل حريق هائل شب فى موقع تدوير قش الأرز بقرية اخطاب التابعة لمركز أجا، مما أدى الى احتراق الموقع بالكامل، والذى لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح سوى خسائر مادية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إداة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بموقع تدوير قش الأرز بقرية اخطاب التابعة لمركز أجا وارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف و٩ سيارات إطفاء الى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق وبالفحص تبين أن الموقع على مساحة ٣ أفدنة وبه كميات كبيرة من القش المعاد تدويره والذى احترق بالكامل.

ولم يسفر الحادث عن أى خسائر فى الأرواح سوى خسائر مادية قدرت بحوال  ٦ ملايين جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.
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