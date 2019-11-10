4 أشياء مهمة.. لا تخرجيها من حقيبتك في فصل الشتاء

فصل الشتاء من أحب فصول السنة للكثير من الأشخاص، ولكن الشتاء يعرف بقلة النشاط، لذلك يقدم موقع "health line" أهم الأشياء التي يجب ان تكون فى حقيبتك، وتساعدك على تجديد نشاطك طوال اليوم فى الشتاء وهي:



1- المياه

يجب أن تتواجد المياة معك طوال اليوم، وشرب قدر المستطاع منها لأنها تحمى الجسم من الجفاف الذى يسببة برودة الجو، وتساعد أيضًا على التخلص من الصداع الذى يحدث بسبب الجيوب الأنفية.



2- العطر الطبيعي

يجب أن يوجد داخل حقيقبتك أى نوع من أنواع العطور الطبيعية فهى تساعدك على تجديد نشاطك بشكل كبير، ويفضل عطر اللافندر لأنه يساعد بشكل كبير على تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر.



3- سناكس

ولأن الشتاء يجعلنا نشعر بالجوع سريعًا، يجب أن تحرصى على تواجد طعام صحى فى حقيبتك للتخلصى من الشعور بالجوع ويمدك بالطاقة التى تحتاجين لها طوال اليوم.



4- أحمر شفاه

فالشعور بالبرد يجعل الوجه يبدو شاحبًا ممالايجعلك تشعرين بعدم الراحة، ولذلك يجب أنيتواجد احمر الشفاة معك طوال الوقت لتجديدة لتحصلى على بشرة منيرة.