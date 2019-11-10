AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الرجل المناسب.. نجلاء بدر توجه رسالة مؤثرة لـ أشرف زكي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:28 م
اشرف زكي ونحلاء بدر
اشرف زكي ونحلاء بدر
Advertisements
مصطفى كرم
شكرت الفنانة نجلاء بدر أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على موقفه الأخير مع هيثم أحمد زكي بعد وفاته من استلام الجثة واستخراج تصريح للدفن لعدم وجود أحد من أقاربه وأخذ العزاء به.

ونشرت نجلاء صورة للفنان أشرف زكي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت عليها قائلة "تقديري واحترامي لشخصك وذاتك اول من وقف في ظهر كل منا اول من بادر بيده للمساعدة كنت، وما زلت تستحق منا كل الحب الرجل المناسب في المكان المناسب الأخ والصديق والضهر والسند شكرا لك".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "انسان محترم " و" شكرا للإنسان أشرف زكي" و"ربنا يجازيه خير إنسان متفاني بعملة".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خناقة بين شباب ينشرها نيشان

نقيب الممثلين يحكي لأول مرة عن موقف إنساني من هيثم أحمد زكي

أخبار الفن: آخر ما نطق به هيثم أحمد زكي قبل وفاته.. أزمة حجاب حلا شيحة تعود

اخي الكبير ونقيبي ودكتوري | رسالة محمد رمضان لـ اشرف زكى | شاهد

عمرو يوسف عن أشرف زكى: مفيش كلام يوصف جدعنته

دنيا سمير غانم لـ أشرف زكى: فخورة بيك

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث| مصرع عريس بالأقصر أثناء توزيع دعوات الفرح.. وضبط المتهمين بسرقة فيلا والدة فنانة شهيرة

ماذا حدث للسيدة آمنة عند ولاة النبي.. معجزة إلهية شاعت في أرض الشام

فيديوجراف| أطعمة تهدد صحة الكبد .. أبرزها اللحوم الحمراء

بالأسلحة البيضاء| إصابة 5 طلاب في مشاجرة داخل الحرم الجامعي بالمنوفية

بقبعة سوداء .. فيفى عبده باطلالة كلاسيكة فى أحدث ظهور

مصرع 4 أشخاص سقطوا داخل بالوعة صرف صحي فى المنوفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة

تتحدى وزنها.. موديل تبتكر مشروعا لتقليد المشاهير بجسم كيرفي

بـ سلسلة ظهر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفستان ابنتها الصغيرة