الرجل المناسب.. نجلاء بدر توجه رسالة مؤثرة لـ أشرف زكي

شكرت الفنانة نجلاء بدر أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على موقفه الأخير مع هيثم أحمد زكي بعد وفاته من استلام الجثة واستخراج تصريح للدفن لعدم وجود أحد من أقاربه وأخذ العزاء به.



ونشرت نجلاء صورة للفنان أشرف زكي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت عليها قائلة "تقديري واحترامي لشخصك وذاتك اول من وقف في ظهر كل منا اول من بادر بيده للمساعدة كنت، وما زلت تستحق منا كل الحب الرجل المناسب في المكان المناسب الأخ والصديق والضهر والسند شكرا لك".



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "انسان محترم " و" شكرا للإنسان أشرف زكي" و"ربنا يجازيه خير إنسان متفاني بعملة".