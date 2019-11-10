محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة منافسه مانشستر سيتي، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

أليسون، أرنولد، روبينسون، لوفرين، فان دايك، فابينيو، هنديرسون، فينالدوم، ساديو ماني، محمد صلاح و روبيرتو فيرمينو.



