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توك شو

الخسائر كبيرة.. تعليق أحمد موسى على غرق مول بـ دبى.. شاهد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:17 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسى على ما تشهده دولة الإمارات من حالة طقس سيئ وأمطارا متواصلة لمدة يومين، تسببت في خسائر مادية كبيرة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر قناة "صدى البلد": "الإمارات أصدرت بيانًا لكل وسائل الإعلام والأفراد قالت فيه يرجى عدم نشر أي أخبار حول أي تسريب لمياه الأمطار في المطارات والأماكن الحيوية، حفاظًا على سمعة البلاد، لأن هذه كوارث خارجة عن قدرة الإنسان".

وأشار موسى إلى أن "دبي مول"، غرق بسبب الأمطار وعلقت رأس الخيمة الدراسة، فيما، كما أكدت الدولة أنها ستحاسب المقصرين في الإنشاءات والبنية التحتية بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي تسببت فيها موجة الأمطار الشديدة.
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