AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كريستيانو رونالدو والخروج المبكر.. إنذار يهدد علاقة الدون وساري في يوفنتوس

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:35 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
Advertisements
أحمد هاني
أصبح مشهد خروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس مشهد مكرر بعد أن تكرر خروج الدون من أرضية الملعب للمباراة الثانية على التوالي.

وكان رونالدو قد خرج بديلًا أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا، وهو ما فسره ساري بأنه كان للحفاظ على اللاعب بعد أن عانى من آلام في الركبة.

وأثارت لقطة خروج رونالدو أمام الفريق الروسي بعدما تجاهل الرد ساري أو مصافحته أثناء خروجه من أرضية الملعب.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها استبدال رونالدو بعد مرور 55 دقيقة فقط من عمر المباراة، وذلك منذ انضمامه إلى صفوف يوفنتوس في صيف عام 2018.

كما أنها المرة الأولى أيضًا التي تشهد خروج اللاعب مستبدلًا في مباراتين متتاليتين بقميص البيانكونيري.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي.. رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس لمواجهة ميلان

الدوري الإيطالي .. ميلان يلعب ويوفينتوس يفوز في قمة الجولة.. فيديو

ترشيحاتنا

تفاصيل خناقة الأهلي والإسماعيلي مواليد 99.. فيديو

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح اليوم

عائلة عروسين تقاضي فندقا بعد تحول زفافهما إلى ساحة حرب شوارع

ليفربول ومانشستر سيتي| محمد صلاح يقود الريدز للفوز بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

سمكة برأس إنسان تُشعل السوشيال ميديا.. فيديو

أخبار الرياضة.. إصابة محمد صلاح بالدماء.. فايلر يرفض ضم كهربا.. مرتضى يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز السلة

AdvertisementS

شاهد.. الدماء تغطي أقدام محمد صلاح عقب انتهاء مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

مفاجأة.. المدير الفني لـ الأهلي يرفض ضم كهربا

أسطورة ريال مدريد يتغنى بـ محمد صلاح وفيرمينو وماني بعد هدف الملك.. شاهد

قرارات من إدارة الزمالك تجاه لاعبي السلة بسبب أزمة لقاء القمة

ليفربول ومانشستر سيتي.. أول تعليق من جوارديولا على الهزيمة من ليفربول والتحكيم

أخبار الرياضة.. إصابة محمد صلاح بالدماء.. فايلر يرفض ضم كهربا.. مرتضى يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز السلة

اخبار نادي الزمالك اليوم 10-11-2019.. مرتضى منصور يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز فريق السلة وحقيقة اقتراب عودة معروف يوسف

أزمة في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي .. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء وجوارديولا ينفجر غضبا

تعليق مثير من أحمد مرتضى منصور على ثنائي المنتخب الأولمبي

مشوفتش زيه .. كلوب يتغزل فى محمد صلاح وهدفه بـ شباك مان سيتي وفوز ليفربول

محمد صلاح الأفضل.. تقييم لاعبي ليفربول بعد اكتساح مانشستر سيتي بثلاثية

موجز السوشيال ميديا.. محمد صلاح يمازح مراسلة.. ورئيس سموحة يشعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جلسته مع أحمد مرتضى .. علي غزال قد يكون البديل الاستراتيجي لطارق حامد| شاهد

في يومها العالمي.. 3 فوائد لا تتخيلها لـ العزوبية على صحتك

عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور