كريستيانو رونالدو والخروج المبكر.. إنذار يهدد علاقة الدون وساري في يوفنتوس

أصبح مشهد خروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس مشهد مكرر بعد أن تكرر خروج الدون من أرضية الملعب للمباراة الثانية على التوالي.



وكان رونالدو قد خرج بديلًا أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا، وهو ما فسره ساري بأنه كان للحفاظ على اللاعب بعد أن عانى من آلام في الركبة.



وأثارت لقطة خروج رونالدو أمام الفريق الروسي بعدما تجاهل الرد ساري أو مصافحته أثناء خروجه من أرضية الملعب.



وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها استبدال رونالدو بعد مرور 55 دقيقة فقط من عمر المباراة، وذلك منذ انضمامه إلى صفوف يوفنتوس في صيف عام 2018.



كما أنها المرة الأولى أيضًا التي تشهد خروج اللاعب مستبدلًا في مباراتين متتاليتين بقميص البيانكونيري.