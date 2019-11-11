بعد جلسته مع أحمد مرتضى .. علي غزال قد يكون البديل الاستراتيجي لطارق حامد| شاهد

اقترب نادي الزمالك من حسم أولى صفقاته الشتوية وذلك بعد أن جمعت جلسة كلا من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي مع اللاعب علي غزال لاعب وسط منتخب مصر السابق في حضور أحد الوسطاء.



ويدرس مسئولو القلعة البيضاء ضم لاعب على مستوى جيد في مركز وسط الملعب بعد إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي وعدم توافر البديل الكفء للنجم الدولي طارق حامد .



ومن المعروف أن اللاعب علي غزال فسخ عقده مع ناديه البرتغالي فيرينسي بعد هبوطه الي دوري الدرجة الثانية وأصبح الآن غير مقيد مع أي نادي آخر .