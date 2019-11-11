قبل مواجهة غانا .. رسالة وزير الرياضة للمنتخب الأولمبي

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة والدكتور أحمد عبدالله عضو الاتحاد والمشرف على المنتخب الأولمبي والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب على التواجد في مقر إقامة المنتخب الأولمبي ، للشد من أزر اللاعبين قبل مواجهة نظيره الغاني في الجولة الثانية من نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر حاليا.





وأثنى وزير الرياضة على أداء اللاعبين والجهاز الفني وأشاد بروحهم في اللقاء الافتتاحي أمام مالي والفوز في المباراة الأولى ، متمنيا لهم الفوز على غانا ، مشيرا إلى أن هذا الفريق هو مستقبل كرة القدم في البطولات المستقبلية.





وتحتضن مصر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري ، على ملعبي القاهرة والسلام.



