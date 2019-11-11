AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مواجهة غانا .. رسالة وزير الرياضة للمنتخب الأولمبي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:37 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة والدكتور أحمد عبدالله عضو الاتحاد والمشرف على المنتخب الأولمبي والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب على التواجد في مقر إقامة المنتخب الأولمبي ، للشد من أزر اللاعبين قبل مواجهة نظيره الغاني في الجولة الثانية من نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر حاليا.

وأثنى وزير الرياضة على أداء اللاعبين والجهاز الفني وأشاد بروحهم في اللقاء الافتتاحي أمام مالي والفوز في المباراة الأولى ، متمنيا لهم الفوز على غانا ، مشيرا إلى أن هذا الفريق هو مستقبل كرة القدم في البطولات المستقبلية.

وتحتضن مصر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري ، على ملعبي القاهرة والسلام.

المجموعة الأولي ، مصر ومالي وغانا والكاميرون ، وتقام مبارياتها على استاد القاهرة الدولي، والثانية ، كوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا ونيجريا، وتقام مبارياتها على ملعب السلام.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. وزير الرياضة يكشف كلمة السر في نجاح المنتخب الأولمبي

وصول رئيس الكاف لاستاد القاهرة استعدادا لانطلاق أمم أفريقيا تحت 23 عاما

وزير الشباب ينقل تحية الرئيس السيسي لحضور بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

ضربة البداية نحو طوكيو.. تعليق وزير الرياضة على هزيمة المنتخب الأولمبي لـ مالي

جزار المنتخب الأولمبي: حققنا المطلوب وحصدنا الثلاث نقاط

لاعب المنتخب الأولمبي: مالي خصم عنيد وقوي

ترشيحاتنا

على هذا اللاعب.. صراع جديد بين الهلال والنصر فى السعودية

بعد جلسته مع أحمد مرتضى .. علي غزال قد يكون البديل الاستراتيجي لطارق حامد| شاهد

مصطفى بكري يروي تفاصيل صادمة عن حالة قصر الاتحادية بعد عزل محمد مرسي

اعتبرني من أهلك واوعى تفكر تتهزم.. زينة تدعم رامي جمال بعد إصابته بـ البهاق

تفاصيل خناقة الأهلي والإسماعيلي مواليد 99.. فيديو

في ذكرى ميلادها .. تعرف على عدد زيجات هدى رمزي

AdvertisementS

شاهد.. الدماء تغطي أقدام محمد صلاح عقب انتهاء مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

مفاجأة.. المدير الفني لـ الأهلي يرفض ضم كهربا

قرارات من إدارة الزمالك تجاه لاعبي السلة بسبب أزمة لقاء القمة

أخبار الرياضة.. إصابة محمد صلاح بالدماء.. فايلر يرفض ضم كهربا.. مرتضى يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز السلة

ليفربول ومانشستر سيتي.. أول تعليق من جوارديولا على الهزيمة من ليفربول والتحكيم

اخبار نادي الزمالك اليوم 10-11-2019.. مرتضى منصور يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز فريق السلة وحقيقة اقتراب عودة معروف يوسف

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي .. يورجن كلوب يتغزل في محمد صلاح صاحب الـ 50 هدفا

بعد جلسته مع أحمد مرتضى .. علي غزال قد يكون البديل الاستراتيجي لطارق حامد| شاهد

مشوفتش زيه .. كلوب يتغزل فى محمد صلاح وهدفه بـ شباك مان سيتي وفوز ليفربول

أزمة في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي .. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء وجوارديولا ينفجر غضبا

تعليق مثير من أحمد مرتضى منصور على ثنائي المنتخب الأولمبي

محمد صلاح الأفضل.. تقييم لاعبي ليفربول بعد اكتساح مانشستر سيتي بثلاثية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناسب للشغل و الجامعة.. تعلمي مكياج هنا الزاهد في 5 خطوات

بعد جلسته مع أحمد مرتضى .. علي غزال قد يكون البديل الاستراتيجي لطارق حامد| شاهد

في يومها العالمي.. 3 فوائد لا تتخيلها لـ العزوبية على صحتك