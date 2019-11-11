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فن

انغام تتألق بعدسة المصور جيمو .. صور

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:46 ص
انغام
انغام
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آيه عاطف
خضعت النجمة أنغام، لجلسة تصوير بعدسة المصور الفوتوجرافي "جيمو" قبل إحيائها حفل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في دورته الـ 28، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت أنغام، عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها منها :"حالة خاصة جدا، وياريتك فاهمني، و"هبدأ مـ الآخر، ونزوة، وبين البنين، وبتوصفني بتكسفني، ومابحبش، واساميك الكثيرة، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن كلا من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، افتتحوا يوم الجمعة الماضية فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

انغام تتألق بعدسة المصور جيمو .. صور
انغام تتألق بعدسة المصور جيمو .. صور
انغام تتألق بعدسة المصور جيمو .. صور
انغام تتألق بعدسة المصور جيمو .. صور
انغام تتألق بعدسة المصور جيمو .. صور
انغام تتألق بعدسة المصور جيمو .. صور
انغام تتألق بعدسة المصور جيمو .. صور
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