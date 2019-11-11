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رياضة

رد فعل غريب من رياض محرز بعد هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي |شاهد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
استعان الجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي بهاتف أحد المشجعين، وذلك أثناء تواجده على دكة البدلاء ، في مباراة فريقه التي جمعته بليفربول ، أمس في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد انتصر على ضيفه نادي مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليوسع الفارق معه لـ 9 نقاط كاملة في صراع الحصول على الدوري الإنجليزي.

ورصدت الكاميرات في ملعب المباراة، محرز وهو يتفحص هاتف أحد المشجعين ، وذلك للتأكد من صحة هدف محمد صلاح الثاني في مرمى السيتي أمس ، حيث أثيرت بعض الأحاديث أن محمد صلاح كان في وضع تسلل قبل أن تصل له الكرة من أندرو روبرتسون ، ليظهر محرز وهو مندهش من احتساب الهدف ، ويقوم بإعطاء الهاتف لميكيل أرتيتا المدرب المساعد لمانشستر سيتي.

يذكر أن صلاح قد أحرز الهدف الثاني لفريقه ليفربول في مباراة الأمس برأسية رائعة ، ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم للهدف 6.



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