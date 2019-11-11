ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي .. يورجن كلوب يتغزل في محمد صلاح صاحب الـ 50 هدفا

تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على منافسه مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي.
ليفربول ومانشستر سيتي| محمد صلاح يقود الريدز للفوز بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
قاد المصري محمد صلاح ، المحترف بصفوف نادي ليفربول ، فريقه للفوز على حساب مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح
سجل صلاح الهدف الثاني لليفربول، برأسية رائعة ، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف 6 ، ليدخل في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح يسجل.. نتيجة وملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
افتتح التسجيل البرازيلي فابينو لاعب فريق ليفربول في الدقيقة 6 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن برافو حارس مرمى السيتي أن يفعل أمامها أي شيء.
محمد صلاح الأفضل.. تقييم لاعبي ليفربول بعد اكتساح مانشستر سيتي بثلاثية
سيطر ليفربول على أجواء اللقاء بعد أن سجل البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول الهدف الأول في الدقيقة 6 من عمر المباراة، من تسديدة صاروخية لم يستطيع برافو حارس مانشستر سيتي أن يفعل أمامها شيئًا.
بعد هدفه في مانشستر سيتي.. محمد صلاح يسجل 50 هدفا في 3 دقائق ممتعة.. فيديو
تمكّن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول من تسجيل هدف في شباك فريق مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي.
مشوفتش زيه .. كلوب يتغزل فى محمد صلاح وهدفه بـ شباك مان سيتي وفوز ليفربول
قال كلوب في تصريحات ما بعد المباراة عن الهدف الثاني الذي سجله صلاح: "لا أعتقد أنني رأيت هدفًا مثل هذا من قبل، لقد كان هدفا مميزًا حقا".
ليفربول ومانشستر سيتي| محمد صلاح يقود الريدز للفوز بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
قاد المصري محمد صلاح ، المحترف بصفوف نادي ليفربول ، فريقه للفوز على حساب مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح
سجل صلاح الهدف الثاني لليفربول، برأسية رائعة ، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف 6 ، ليدخل في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح يسجل.. نتيجة وملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
افتتح التسجيل البرازيلي فابينو لاعب فريق ليفربول في الدقيقة 6 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن برافو حارس مرمى السيتي أن يفعل أمامها أي شيء.
محمد صلاح الأفضل.. تقييم لاعبي ليفربول بعد اكتساح مانشستر سيتي بثلاثية
سيطر ليفربول على أجواء اللقاء بعد أن سجل البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول الهدف الأول في الدقيقة 6 من عمر المباراة، من تسديدة صاروخية لم يستطيع برافو حارس مانشستر سيتي أن يفعل أمامها شيئًا.
بعد هدفه في مانشستر سيتي.. محمد صلاح يسجل 50 هدفا في 3 دقائق ممتعة.. فيديو
تمكّن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول من تسجيل هدف في شباك فريق مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي.
مشوفتش زيه .. كلوب يتغزل فى محمد صلاح وهدفه بـ شباك مان سيتي وفوز ليفربول
قال كلوب في تصريحات ما بعد المباراة عن الهدف الثاني الذي سجله صلاح: "لا أعتقد أنني رأيت هدفًا مثل هذا من قبل، لقد كان هدفا مميزًا حقا".