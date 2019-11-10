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رياضة

ليفربول ومانشستر سيتي| محمد صلاح يقود الريدز للفوز بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:30 م
ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر سيتي
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عمرو ابوبكر
تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على منافسه مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي. 

افتتح التسجيل البرازيلي فابينو لاعب فريق ليفربول في الدقيقة 6 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن برافو حارس مرمى السيتي أن يفعل أمامها أي شيء. 

ثم أضاف النجم الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني، في الدقيقة 12 من عمر المباراة عن طريق رأسية متقنة خدع بها الحارس بمهارة رائعة. 

وسجل ساديو ماني الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 51 في شوط المباراة الثاني، من رأسية رائعة بعد تمريرة مميز من الجبهة اليمنى. 

وأصر مانشستر سيتي على أن يسجل هدفا تقليص الفارق وبالفعل استطاع، أن يهز شباك حارس المرمى المتألق اليسون بيكر حارس مرمى الريدز، وأحرز الهدف بيرناردو سيلف في الدقيقة 78 من عمر المباراة. 

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 34 نقطة وواصل احتلاله للمركز الأول، واستقر مانشستر سيتي عند النقطة 25 واستقر في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي.

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