AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قبل زيارة أردوغان..واشنطن تهدد أنقرة بقانون خصوم أمريكا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا شديد اللهجة لتركيا بشان صفقة أنظمة الصواريخ الروسية "إس 400".

وبحسب رويترز، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين إن الولايات المتحدة غاضبة للغاية من شراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية ويمكن أن تفرض عقوبات على أنقرة إذا لم "تتخلص منها".

وأضاف أن تركيا ستشعر بقوة تلك العقوبات، مشيرًا إلى العقوبات بموجب القانون الأمريكي المعروف باسم قانون مكافحة خصوم أمريكا، والذى سيمرره الكونغرس بدعم "ساحق" من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وجاءت تصريحاته قبل زيارة من المقرر أن يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن في 13 نوفمبر، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات حاسمة محتملة حيث كان الحلفاء في الناتو على خلاف حول مجموعة من القضايا.

ويتمثل أحد الخلافات الرئيسية في شراء أنقرة للنظام الصاروخي الروسي S-400 المضاد للطائرات ، والذي تقول واشنطن إنه يتعارض مع دفاعات الناتو ويهدد طائراتها المقاتلة إف 35.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل زيارة أردوغان لـ أمريكا.. البيت الأبيض يهدد تركيا بعقوبات صارمة بسبب صواريخ الـ إس 400

ترشيحاتنا

بعد إعلان إصابته بـ البهاق.. تعرف على رد فعل زوجة رامي جمال

بعد إصابة رامي جمال.. معلومات مهمة عن مرض البهاق

بعد إصابة رامى جمال به | هذه الأعشاب تساعد فى علاج مرض البهاق

بعد إصابة رامي جمال.. 5 أعراض مبكرة لـ البهاق

علي جمعة يكشف عن أمر يجعلك ترى الرسول في المنام

برسالة مؤثرة.. اليسا تدعم رامي جمال بعد إعلان إصابته بـ البهاق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

half boot وفستان قصير.. ريهام حجاج تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

بكب أسود.. ملك عوض ابنة رانيا فريد شوقي تشعل إنستجرام

السعودية تبهر العالم بـ «بوابة الدرعية» .. تفاصيل وصور