قبل زيارة أردوغان..واشنطن تهدد أنقرة بقانون خصوم أمريكا

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا شديد اللهجة لتركيا بشان صفقة أنظمة الصواريخ الروسية "إس 400".



وبحسب رويترز، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين إن الولايات المتحدة غاضبة للغاية من شراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية ويمكن أن تفرض عقوبات على أنقرة إذا لم "تتخلص منها".



وأضاف أن تركيا ستشعر بقوة تلك العقوبات، مشيرًا إلى العقوبات بموجب القانون الأمريكي المعروف باسم قانون مكافحة خصوم أمريكا، والذى سيمرره الكونغرس بدعم "ساحق" من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.



وجاءت تصريحاته قبل زيارة من المقرر أن يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن في 13 نوفمبر، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات حاسمة محتملة حيث كان الحلفاء في الناتو على خلاف حول مجموعة من القضايا.



ويتمثل أحد الخلافات الرئيسية في شراء أنقرة للنظام الصاروخي الروسي S-400 المضاد للطائرات ، والذي تقول واشنطن إنه يتعارض مع دفاعات الناتو ويهدد طائراتها المقاتلة إف 35.





