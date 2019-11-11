أطرد الذباب فورا من منزلك بخليط طبيعي من الفاكهة والأعشاب

يعانى المصريون خلال هذه الأيام من انتشار الذباب بشكل كبير ومفاجئ، وهى ظاهرة تبدو متكررة خلال هذا التوقيت من العام، وفى أثناء تغيير الفصول.



وخلال الأيام الماضية ظهرت أنواع جديدة من الذباب وصفها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى بـ«الرزل» ، حيث لا يغادر المنزل بسهولة ولا يتأثر أحيانا برش المبيدات ، وهى أنواع جديدة قادمة من السودان.



طرق التخلص من الذباب .. تندرج تحت هذه الجملة العديد من الطرق المتعددة والمختلفة بهدف القضاء على وجود الذباب في المنزل، فتنقسم الطرق إلى طرق وخدع طبيعية وطرق أخرى تعتمد بشكل كبير على المبيدات والمواد الكيميائية للتخلص من الذباب، إليك طرق التخلص من الذباب.



طرق التخلص من الذباب :

هناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها التخلص من الذباب بكل سهولة ويسر.



- القضاء على الرطوبة، فقد يتكاثر الذباب بالأماكن التي تتمتع برطوبة عالية مثل برك المياه الراكدة والتي تمتلئ بالمواد العضوية، ويعتبر حوض المطبخ مثال لهذه البرك الراكدة، وبالتالي ينتشر الذباب بكثرة داخل المطابخ.



- يجب تنظيف صناديق القمامة التي تزخر بالمخلفات السائلة، وتجفيف تلك الصناديق من المياه أو السوائل أول بأول، حتى لا يكون هناك بيئة لنمو الذباب.



- المحافظة على نظافة المطبخ وبقائه جافًا بشكل مستمر.



- القيام بتغطية سلة القمامة دومًا، فتعتبر القمامة البيئة المناسبة لتكوين الذباب ونموه وذلك لما تضمه من مواد عضوية تساعده على التكاثر والنمو.



- بعض الأعشاب والمكونات الطبيعية يمكنها القيام بمهمة التخلص من الذباب، ومن هذه المواد أوراق النعناع والريحان والتفاح والقرنفل والليمون وخل التفاح فكلهم يتمتعون بروائح نفاذة طاردة للذباب.



- يمكن اللجوء لاستخدام المصايد المخصصة للقضاء على الذباب والحشرات كالأجهزة المضيئة التي تجذب الذباب إليها وتصعقه، والأوراق المحلاة بالسكر والمواد السكرية تجذب الذباب إليه أيضًا، وتوضع تلك المصايد عند باب المنزل.



- اجعل المبيدات الحشرية الخيار الأخير إذا كانت الطرق السابقة لم تؤدي بنتائج مرضية، أو لم تقوم بالقضاء على الذباب.



طرق التخلص من الذباب بالخميرة

تعد الخميرة من المواد التي تتمتع بفاعلية عالية للقضاء على الذباب بكل سهولة، دون أن تؤثر على صحة الأشخاص أو تخلف ورائها ضرر ما، فيمكنك استخدام الخميرة للقضاء على الذباب بهذه الطريقة:



- نحضر كوب زجاجي ونضع بداخله ملعقة من السكر ونضيف إليه نصف كوب من الماء الدافئ.



- بعد مزج السكر في الماء وتذويبه تمامًا نضع ملعقة من الخميرة الجافة، ونقوم بتقليبهم جيدًا حتى تظهر فقاعات على سطح الكوب.



- وبقطعة كيس بلاستيكي نغطي الكوب ونصنع بها ثقوب متوسطة تسمح للذباب بالدخول داخل الكوب مع مراعاة أن تكون الثقوب صغيرة حتى لا تسمح للذباب بالخروج من داخل الكوب مرة أخرى.



طرق التخلص من الذباب الصغير في المنزل

والأكثر صعوبة في التخلص من الذباب هو الذباب الصغير الذي يلزمه طرق أخرى للقضاء عليه:

- التخلص من الذباب الصغير عن طريق خل التفاح، لما له من قوة تأثير في التنظيف ورائحته قادرة على القضاء على الذباب والحشرات.

- كوب من خل التفاح .

- ونصف كوب صابون سائل.

- في وعاء نقوم بمزج الصابون مع خل التفاح.

- نضع الخليط حيث يوجد الذباب الصغير ومع مرور الوقت ستجذب رائحة خل التفاح النفاذة الذباب إليها.



طريقة زيت الليمون

وتعد تلك الطريقة من الطرق الفعالة التي ستدهشك من نتائجها، واختفاء الذباب الصغير من محيطك تمامًا بدون رجوع.

- ½ كوب من الماء الساخن.

- بضع القطرات من زيت الليمون.

- نخلط الماء الساخن مع زيت الليمون ونضع الخليط داخل بخاخ .

- نرجه جيدًا، ومن ثم نقوم برش الخليط على الشبابيك وزوايا المطبخ، كما يمكن رشه على الذباب مباشرًة.



ثمرة فاكهة أو ليمون

بكل سهولة يمكنك عمل مصيدة من الفاكهة للتخلص من الذباب بالحمام والمطبخ.

- فكل ما عليك هو ان تقوم بإحضار ثمرة من الفاكهة الطازجة، أو ليمونة وتقسيمها إلى قسمين، فيما بعد نترك أحد النصفين داخل الكيس وتركه مفتوحًا.



- ونضع الكيس الموجود بداخله الثمرة في الحمام أو المطبخ .

- وبعد فترة من الوقت سيتجه الذباب إلى الكيس حيث توجد الفاكهة، اغلقي الكيس بعد ان يتجمع الذباب بداخله وتخلصي منه بإلقائه في القمامة.



طرق التخلص من الذباب الأبيض

من الحشرات أيضًا التي يعتبر وجودها في المنزل مؤرقًا ومؤذيًا هو الذباب الأبيض حيث يدمر النباتات تمامًا، وباتالي هناك بعدض الخطوات والطرق التي يمكن عن طريقها القضاء على الذباب الأبيض:

- فيمكن الاستعانة بالمكنسة الكهربائية للتخلص من الذباب الأبيض وذلك باستخدام الجزء المخصص لتنظيف الأثاث الموجود مع المكنسة، وتمرير المكنسة على أوراق النباتات أو الأماكن التي يتواجد بها الذباب الأبيض.

- القيام بغسل النباتات المصابة باستمرار بالماء والصابون للقضاء على الذباب الأبيض والحشرات.

-التخلص من الأوراق التالفة حتى لا تعدي الأوراق الأخرى.