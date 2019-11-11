أندرو وثريا يحتفلان بالمولد النبوي بطريقة مميزة: «فرحتنا واحدة».. فيديو

شاب وفتاة قررا الاحتفال بذكرى المولد النبوي على طريقتهم الخاصة، فصوتهم العزب دفعهما لغناء إحدى الأغنيات الإسلامية، للوهلة الأولى سيشعر من يستمع إليهما بالانسجام وكأن صوتيهما متكاملا دون الالتفات إلى أن ديانتهما مختلفة.



رددت ثريا مدحت والمرنم أندرو نصري أغنية سلام عليك، "يا نبي سلام عليك.. يا رسول سلام عليك.. يا حبيب سلام عليك. .صلوات الله عليك" للفنان ماهر زين، ليصبح مقطع الفيديو المنشور مساء الثامن من نوفمبر الأكثر تداولا على مواقع التواصل الإجتماعي، مرفقا بجملة كتبتها ثريا: "لأن فرحتنا بالمولد النبوي واحدة".



الصدفة جمعت أندرو وثريا وتقديم هذه الأغنية، حيث يعمل أندرو محامي وقرر الالتحاق بدورة تدريبية في الأوبرا وتعرف خلالها على ثريا، وبقول لـ صدى البلد تفاصيل هذه الأغنية: "كنا خارجين مرة مع بعض وكنا بندندن اغاني سوا .. ف جاتلنا الفكرة وقلنا نصورها وننزلها .. كانت مجرد تهنئة مننا بعيد المولد النبوي الشريف وعشان نبين ان مفيش فرق بيننا ومتوقعناش انتشارها كدة بصراحة".



هذه المرة الأولى الذي يغني فيها أندرو أغنية إسلامية، ولكنها في رأيه لا تختلف كثيرا عن الترانيم فهو مرنم بالكنيسة وقائد كورال شباب جامعة.



لم يتخيل أندرو وثريا تداول هذا المقطع، ورغم مئات التعليقات الإيجابية إلا أنهما تعرضا للهجوم من بعض المتشددين الذين عارضوا غناءه، "في ناس زعلت مني مع إني مش قصدي حاجة" كما قال أندرو.



الدافع الأساسي لغنائهما هذه الأغنية هي توطيد العلاقات "وتأكيد إننا واحد مش لأي هدف تاني"، ويقول أندرو عن غناء الترانيم المسيحية بأن لها طابعا مختلفا عن الأناشيد الإسلامية، وكذلك المقامات والموسيقى تكون مختلفة.







