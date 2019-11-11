في ذكرى المولد النبوي.. "آداب الفيوم" تقيم أمسية دينية كبرى غدا

تحتفل كلية الآداب جامعة الفيوم، برعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة والدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد الكلية، بذكرى المولد النبوي الشريف؛ وذلك بتنظيمها أمسية دينية ثقافية تحت عنوان (محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة) يحاضر فيها الدكتور عبد الله أبو السعود والدكتور سيد كشك ويديرها الدكتور محمد دياب رئيس قسم اللغة العربية وأستاذ الأدب العربي بالكلية وذلك غدا الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بالكلية في تمام الساعة الواحدة ظهرا...



صرح "عميد الكلية" أن الأمسية تأتي في إطار احتفال قسم اللغة العربية بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ... بعنوان محمد نبي الرحمة... وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين...رحمة بالصغير والكبير والمحتاج... رحمة حتى بغير المسلمين... ومواقفه في ذلك لا تعد ولا تحصى..



وأشار "رئيس قسم اللغة العربية" أنه سعيا في طريق العودة الجادة والصادقة للتأسي والاقتداء برسول الله، كقائد عظيم أرسله الله رحمة للعالمين، كأعظم رمز عرفته البشرية، هاديا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بوعي وحكمة وبصيرة.



وأوضح "عميد الكلية" أنه من المقرر أن ينشد بعض طلاب قصائد المدح والابتهالات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تناقش الندوة أخلاق النبي وسنته النبوية العطرة، وكيفية الإحياء الحقيقي لذكرى المولد النبوي بالحفاظ على اتباع السنن النبوية ونشر سماحة الأديان ودحر الفكر المتطرف، وبناء مجتمع إنساني راق يؤمن بحق التنوع والاختلاف، وحب الوطن الذي يعد من أهم ما أوصى به رسول الله.





