القلق يسيطر على ليفربول بسبب إصابة محمد صلاح.. تفاصيل

أكدت تقارير إعلامية أجنبية، أن حالة كبيرة من القلق ظهرت داخل نادي ليفربول، في ظل شكوى محمد صلاح لاعب الفريق من إصابة الكاحل أكثر من مرة.



ووفقًا لما ذكره شبكة إي أس بي إن الأمريكية، فإن مصادر خاصة بها داخل نادي ليفربول، أوضحت أن حالة القلق من تكرار شكوى صلاح من الإصابة تزداد.



وأوضحت المصادر -وفقًا لما جاء في تقرير الشبكة-، أن مسؤولي ليفربول ينتظرون ببالغ القلق ما ستسفر عنه الفحوصات التي سيخضع لها اللاعب.



وكان صلاح قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال مواجهة ليستر سيتي، قبل أن يعود للمباريات إلا أن آلامه تجددت مرة أخرى في مواجهة توتنهام.



وسقط صلاح في ملعب مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي أمس، الأحد، قبل أن يستأنف اللعب بشكل طبيعي ليخرج بعدها من الملعب في الدقائق الأخيرة.