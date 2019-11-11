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توك شو

أستاذ أمراض جلدية وتجميل: البهاق أصاب 70% من جسم مايكل جاكسون.. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:21 م
مرض البهاق
مرض البهاق
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قسم التوك شو
قال الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إن المطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون أصيب بمرض البهاق، وقد أصاب البهاق 70% من جسم مايكل جاكسون، موضحا أن هذا ما دفع البعض للتفكير في علاج المرض بإزالة باقي الجلد وأن يكون المريض جسده أبيض بالكامل، وهذا ما فعله مايكل جاكسون.

وأضاف "فرج" خلال حواره علي قناة " ام بي سي مصر 2 " ، أن البهاق مرض مناعي وليس له علاج إلا القيام بإزالة الجلد المتبقي ويجب أن تتم العملية بحرص شديد، وعند إزالة الطبقة المتبقية يجب حماية الجلد من أشعة الشمس.

وأوضح " فرج " أن البهاق لا يمكن لأى مرض من أمراض الجلد أن يصيبه، ولكن الأضواء والأشعات الضوئية من أكبر الأضرار علي البهاق.
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