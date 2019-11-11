العربية لحقوق الإنسان تناقش التقرير الوطني للعراق

شارك وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في متابعة ومناقشة التقرير الوطني لجمهورية العراق ضمن فعاليات الجلسة رقم ٣٤ لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.



وحضر الجلسة علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وضياء الشمري، ومحسن عوض، والدكتور حافظ أبو سعدة أعضاء مجلس الأمناء.



واستعرض القاضي فاروق أمين عثمان، وزير العدل العراقي، ورئيس الوفد العراقي، موجز التقرير الوطني لجمهورية العراق في الدورة الثالثة لآلية الاستعراض (٢٠١٦ - ٢٠٢٠)، والذي تضمن الأقدم المحرز في تفعيل التوصيات التي تلقتها جمهورية العراق خلال الدورة الثانية في نوفمبر عام ٢٠١٤.



وشملت مداخلات ممثلي ٦٠ دولة في الجلسة حتي الآن التعبير عن القلق تجاه عدد من التحديات، والتي يتقدمها: الحاجة إلى تجميد تنفيذ عقوبات الإعدام، ووقف أعمال قتل المتظاهرين والمحتجين السلميين الجارية حاليا في غالبية مناطق البلاد، وتفعيل جهود مناهضة التعذيب ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.



كما كشف مصير المختفين قسريا حاليا وفي العهود المختلفة، وضمان المحاكمات العادلة، واحترام استقلال القضاء، وتعزيز حريات الإعلام والتعبير، بالإضافة إلى حماية الصحفيين والحقوقيين والتحقيق في وقائع قتل العشرات منهم.



ومن المتوقع بعد غد الأربعاء ١٣ نوفمبر، أن يعلن الوفد العراقي عن التوصيات التي قبلتها جمهورية العراق للعمل بها خلال الأعوام الأربعة المقبلة.